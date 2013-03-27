Кожара: Янукович може відвідати РФ до літніх канікул

Напередодні візиту керівник українського зовнішньополітичного відомства розповів в інтерв'ю РІА Новости про теми майбутніх зустрічей, а також відповів на запитання, що стосуються європейської перспективи Києва, переговорів щодо формату взаємин з Митним союзом та співробітництва України з РФ у газовій сфері.

"Одна з головних цілей мого візиту до Москви - це підготовка державного візиту президента України Віктора Януковича в РФ. В цій підготовці задіяний не тільки міністр закордонних справ, але й інші члени українського уряду. Ми сподіваємося, що держвізит президента України відбудеться в цьому році. Я думаю, навіть до літніх канікул ", - заявив Л.Кожара.

Також міністр розповів про хід переговорів щодо участі України в Митному союзі.

"При уряді у нас створена спеціальна група, яка якраз аналізує всі статутні документи Митного союзу. Ми для себе повинні визначити, яку частину з цих документів Україна могла б прийняти і ратифікувати, для того щоб дійсно наше співробітництво могло бути більш глибоким і інституціональним, щоб ми могли отримати певний політико-юридичний статус і при Митному союзі, як при організації, і при його окремих органах ", - сказав міністр.