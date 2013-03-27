«Свобода» заявляє, що уряд не чесно ділить «бюджетний пиріг» між областями

Як повідомили УНІАН в прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», саме такий аналіз сьогодні під час засідання Кабінету міністрів презентували народні депутати з фракції ВО «Свобода» Едуард Леонов та Святослав Ханенко.

При цьому в повідомленні зазначається, що “за вказівкою Азарова просто на очах у журналістів відбулася спроба вивести із зали засідань народного депутата Едуарда Леонова, однак після заяви «свободівців» про незаконність цих дій намагання позбутися представника «Свободи» припинилися”.

У фракції “Свобода” наголошують, що “непропорційний розподіл урядом трансфертів з держбюджету між територіальними одиницями України, за якого не враховуються ні чисельність населення територій, ні показники певної галузі, в останні три роки став нормою”.

“При цьому, незалежно від галузевого напряму, безумовними «фаворитами» за обсягом розподілених коштів субвенцій та державних програм є Донецька і Луганська області, «аутсайдерами» – західно- та центральноукраїнські області”, - йдеться в аналізі.

В повідомленні вказується, що в 2013 році Донецька область отримає кошти субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій у сумі 400,6 млн грн, що становить 30% від загального обсягу субвенції, а при цьому частка населення Донецької області у загальній чисельності населення країни становить 9,6%.

Як зазначається в аналізі, “якщо розділити обсяги субвенцій капітального характеру та капітальних видатків, розподілених на територію, на чисельність населення територій, то отримаємо, що 2013 року на мешканця Донецької області теоретично припадає близько 218,4 грн, на мешканця Луганської області – 182,1 грн, у той час як в середньому по Україні цей показник становить 91,4 грн”.

“При цьому мешканець Одещини за цими розрахунками отримає 54,6 грн субвенцій (у 4 рази менше, ніж мешканець Донеччини), Тернопільської області – 51,9 грн (у 4,2 рази менше), Черкаської області – 45,5 грн (у 4,8 рази менше), Харківської – 43,7 грн (у 5 разів менше), Івано-Франківської – 43,1 грн (у 5,1 рази менше), Чернівецької – 42,8 грн (у 5,1 рази менше), Автономної Республіки Крим – 42,4 грн (у 5,2 рази менше), Вінницької області – 40,0 грн (у 5,5 рази менше), Закарпатської – 37,2 грн (у 5,9 рази менше), Полтавської – 25,9 грн. (у 8,4 рази менше)”, - стверджують у “Свободі”.

В повідомленні також йдеться, що 20 березня 2013 року на засіданні уряду розподілено кошти на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг загального користування у сумі 7,7 млрд грн.

В “Свободі” зазначають, що “в середньому по Україні обсяг коштів, спрямованих на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг державного значення, складає 280,4 тис. грн на 1 кілометр, Донецька область отримає у 6,7 разів більше – 1868,0 тис. грн на 1 кілометр. Дніпропетровська область – 1272,0 тис. грн на 1 кілометр, або у 4,5 рази більше від загальноукраїнського показника. Це і не дивно, адже віце-прем’єр-міністр України, який курує питання розвитку інфраструктури, походить саме з Дніпропетровської області”.

Крім того, констатують в партії, не кращі справи і з розподілом субвенцій на охорону здоров’я. “Минулого року Донецька область отримала медичних субвенцій на суму 487,9 млн грн, або 23,5 відсотка від загальноукраїнського обсягу. Минулого року розрахунковий обсяг субвенцій медичного напряму на мешканця Донецької області склав 111,5 грн, при тому що на мешканця Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей та Автономної Республіки Крим він становить всього 16,5 грн, або у 6,7 разів менше”, - сказано в повідомленні “Свободи”.

В той же час в повідомленні зазначається, що “мешканці Донбасу не відчувають такої «підтримки» з боку уряду Азарова та не помічають тих величезних коштів, які б мали служити розвитку інфраструктури, удосконаленню системи медичної допомоги, будівництву об’єктів соціально-культурної галузі”, оскільки ці кошти “осідають у структурах, підконтрольних владі».

Фракція ВО «Свобода» планує направити результати аналізу керівникам органів місцевого самоврядування всіх регіонів України для інформації та відповідного реагування. Крім того, депутати-«свободівці» звернуться до Рахункової палати України щодо включення до плану роботи питання про аудит розподілу коштів окремих субвенцій та державних програм між адміністративно-територіальними одиницями в 2011- 2013 рр.