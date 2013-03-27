Агентство УНІАН шукає кореспондента з новин транспортного комплексу

13:16, 27 березня 2013
Політика
888 0

Агентство УНІАН оголошує про пошук кореспондента з новин транспортного комплексу. 

В сферу його відповідальності входитиме пошук та написання новин залізничного, авіаційного, автомобільного, морського та річкового транспорту та інфраструктури сектору.

Обов'язкова наявність вищої освіти та досвід журналістської роботи. Бажані знання з профілю роботи.

Прохання направляти резюме за адресою: m.komarova@1plus1.tv

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter