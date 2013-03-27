Агентство УНІАН шукає кореспондента з новин транспортного комплексу
13:16, 27 березня 2013Політика
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Агентство УНІАН оголошує про пошук кореспондента з новин транспортного комплексу.
В сферу його відповідальності входитиме пошук та написання новин залізничного, авіаційного, автомобільного, морського та річкового транспорту та інфраструктури сектору.
Обов'язкова наявність вищої освіти та досвід журналістської роботи. Бажані знання з профілю роботи.
Прохання направляти резюме за адресою: m.komarova@1plus1.tv
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