Агентство УНІАН шукає кореспондента з новин транспортного комплексу

Агентство УНІАН оголошує про пошук кореспондента з новин транспортного комплексу.

В сферу його відповідальності входитиме пошук та написання новин залізничного, авіаційного, автомобільного, морського та річкового транспорту та інфраструктури сектору. Обов'язкова наявність вищої освіти та досвід журналістської роботи. Бажані знання з профілю роботи. Прохання направляти резюме за адресою: m.komarova@1plus1.tv

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