Нардепи: рішення КС щодо виборів у Києві може відкрити шлях до вічного президентства

Якщо Конституційний суд України визнає, що вибори у Києві мають проводитись у 2015 році, то виборча система країни може стати заручником політичних сил, які знаходяться при владі.

Про це заявив сьогодні під час круглого столу в УНІАН народний депутат Олесь Доній (позафракційний).

"Опрацьовується схема відбирання не лише права вибору у киян. Якщо це буде здійснено, то аналогічно буде поставлено хрест взагалі на виборах в Україні", - наголосив О.Доній.

За його словами, для того, щоб опозиція в парламенті не мала приводу для блокування трибуни Верховної Ради, влада передала механізм призначення виборів у столиці Конституційному суду. Політик зазначив, що це доволі небезпечний для країни прецедент, тому що влада може застосувати практику передачі механізму призначення виборів Конституційному суду і при визначенні дати виборів інших рівнів.

"Унікальність рішення по Київраді може полягати в тому, що вперше в історії України обраний на 5 років орган може продовжити свої повноваження до 8 років. Це безпрецедентний антиконституційний підхід, але його вірогідність є", - наголосив присутній на заході народний депутат з фракції "Батьківщина" Олександр Бригинець.

Як підкреслив депутат, якщо КС прийме рішення щодо перенесення виборів у Києві, то виникають ризики перенесення навіть президентських виборів. "Якщо вибори Президента не відбудуться або не будуть призначені, то Президент може керувати країною до моменту обрання нового, тобто вічно", - зазначив О.Бригинець.

О.Доній також висловив занепокоєння тим, що при реалізації механізму перенесення виборів у Києві через Конституційний суд, влада може застосувати КС і для імплементації результатів рішень референдуму. Парламентарій пояснив, що через проведення референдуму на популярні серед населення теми зменшення кількості народних депутатів та зняття депутатської недоторканості і імплементації його результатів через КС, влада може зменшити вплив парламенту на прийняття рішень в країні.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року. Також депутати вирішили скоротити удвічі термін підготовки проекту постанови до другого читання проекту.

Водночас 48 членів фракції Партії регіонів звернулися до Конституційного суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.

Лідер фракції ПР Олександр Єфремов зазначив, що юристи неоднозначно тлумачать норму закону про терміни проведення місцевих виборів, і єдина інстанція, яка може відповісти на дане питання, це Конституційний суд.

За інформацією лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, КС отримав від влади вказівку перенести вибори в Києві на 2015 рік.

Між тим термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008-му, завершується наприкінці травня цього року, і опозиція наполягає на призначенні виборів у Києві на 2 червня 2013 року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останній тиждень жовтня 2015-го.