Володимир Кличко прокоментував чутки про його висунення в мери Києва

Про це повідомляє LB.ua, розмістивши відео, на якому лідер партії "УДАР" Віталій Кличко телефонує своєму братові Володимиру на прохання журналіста видання і ставить відповідне питання.

Питання щодо участі Володимира у київських виборах викликали у Віталія Кличка неприйняття: "Я не розумію, навіщо я повинен коментувати чутки! При чому тут мій брат?".

Видання зазначає, що Володимир Кличко кілька хвилин не міг зрозуміти, про що йдеться: уточнював, хто йому робить таку пропозицію, про яке місто йдеться.

У результаті сказав: "Вам хлопці там, здається, нудно".