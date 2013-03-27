Володимир Кличко прокоментував чутки про його висунення в мери Києва
17:29, 27 березня 2013Політика
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Володимир Кличко не висуватиме свою кандидатуру на виборах мера Києва.
Володимир Кличко: Вам хлопці там, здається, нудно...
Про це повідомляє LB.ua, розмістивши відео, на якому лідер партії "УДАР" Віталій Кличко телефонує своєму братові Володимиру на прохання журналіста видання і ставить відповідне питання.
Питання щодо участі Володимира у київських виборах викликали у Віталія Кличка неприйняття: "Я не розумію, навіщо я повинен коментувати чутки! При чому тут мій брат?".
Видання зазначає, що Володимир Кличко кілька хвилин не міг зрозуміти, про що йдеться: уточнював, хто йому робить таку пропозицію, про яке місто йдеться.
У результаті сказав: "Вам хлопці там, здається, нудно".
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