Володимир Кличко прокоментував чутки про його висунення в мери Києва

17:29, 27 березня 2013
Політика
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Володимир Кличко не висуватиме свою кандидатуру на виборах мера Києва.

Володимир Кличко

Про це повідомляє LB.ua, розмістивши відео, на якому лідер партії "УДАР" Віталій Кличко телефонує своєму братові Володимиру на прохання журналіста видання і ставить відповідне питання.

Питання щодо участі Володимира у київських виборах викликали у Віталія Кличка неприйняття: "Я не розумію, навіщо я повинен коментувати чутки! При чому тут мій брат?".

Видання зазначає, що Володимир Кличко кілька хвилин не міг зрозуміти, про що йдеться: уточнював, хто йому робить таку пропозицію, про яке місто йдеться.

У результаті сказав: "Вам хлопці там, здається, нудно".

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