Президент ПАРЄ: У європейській державі не повинно бути політичних в'язнів

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з дочкою екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенією, повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"У європейській державі не повинно бути політичних в'язнів", - підкреслив він.

Зазначається, що під час зустрічі Є.Тимошенко та президент ПАРЄ обговорили питання дотримання прав людини в Україні та політично-вмотивоване переслідування «режимом Януковича» представників опозиції і громадянського суспільства.

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У цьому зв'язку Ж.-К.Міньйон заявив, що держава, яка обрала європейську інтеграцію своїм пріоритетом, повинна негайно вирішити питання політично-вмотивованих вироків.

Є.Тимошенко також поінформувала його про ситуацію з Ю.Тимошенко та стан її здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зустрічі з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком Ж.-К.Міньйон зазначив, що ПАРЄ стурбована становищем судової системи та фактами вибіркового правосуддя по відношенню до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-глави МВС Юрія Луценка.

Візит Ж.-К.Міньйона до України триватиме з 26 по 28 березня.