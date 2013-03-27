Кужель закликала підприємців вставати, поки їх «не почали відстрілювати»

Народний депутат від «Батьківщини», голова Комітету Верховної Ради з питань підприємництва Олександра Кужель закликала підприємців приєднатися до акції опозиції «Вставай, Україно!», поки їх «не почали відстрілювати».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», О.Кужель наголосила, що сьогодні в Одесі стався безпрецедентний випадок, коли під час мирного зібрання «по підприємцям почали стріляти з вогнепальної зброї молодики, найняті місцевою владою».

О.Кужель зазначила, що стрілянина відбулась на мітингу під приміщенням суду, де розглядалось питання про зміну запобіжного заходу для заарештованого лідера підприємницького руху Євгена Хайкіна, який протягом п’яти років відстоює питання передачі ринку «Куяльник» у комунальну власність.

Вона нагадала, що затримання Є.Хайкіна відбулося під час обшуку на ринку «Куяльник», коли він попросив представників міліції надати йому ордери на обшук. За словами О.Кужель, тоді йому було запропоновано проїхати у відділок, щоб отримати копії документів на обшук, де його і було затримано.

О.Кужель також відзначила, що сьогодні після закінчення засідання суду, коли представники підприємницького руху почали «знімати проплачений незаконними власниками ринку мітинг на телефони, бритоголові молодики почали відбирати у підприємців телефони, застосовуючи грубу фізичну силу, а один з них дістав зброю та почав стріляти, внаслідок чого було поранено кількох осіб».

За словами народного депутата, міліція затримала молодика, який має дозвіл на зброю. При цьому у телефонній розмові з керівництвом УМВС області О.Кужель підтвердили, що «молодиків зі зброєю на мітинг зібрали керівники ринку «Куяльник».

«Підприємці мають зрозуміти: або вони об’єднаються, або їх, ось так, по одному, почнуть відстрілювати», - сказала О.Кужель.

Вона також повідомила, що губернатор Одеської області висловив своє незадоволення тим, що профільний комітет ВР з питань підприємницької діяльності проведе виїзне засідання в Одесі 8 квітня, на якому планує розглянути питання ринку «Куяльник».

Як повідомляв УНІАН, 27 березня близько 12.00 біля будівлі Апеляційного суду Одеської області почалися акції підприємців ринку «Куяльник», які виступали на підтримку і проти голови однойменного кооперативу Євгена Хайкіна. (Є.Хайкіна було затримано 22 березня за підозрою в шахрайстві. Кримінальне провадження проводиться за попередньою класифікацією ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах)).

О 13.18 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на розі вулиць Гайдара і Терешкової біля Апеляційного суду було чути постріли.

Слідчо-оперативна група Малиновського райвідділу міліції встановила, що між громадянами виникла бійка, в ході якої постраждали двоє людей. Обидва постраждалих були госпіталізовані. Один з них одержав поранення в обличчя.

За «гарячими слідами» співробітники міліції затримали двох підозрюваних у здійсненні протиправних дій.