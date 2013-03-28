Президент ПАРЄ розповів, яких реформ Європа очікує від України

«Судова реформа, метою якої є незалежність судів і доступність правосуддя; реформа правоохоронних органів; реформа виборчого законодавства та Конституційна реформа - пріоритети України на найближчий час». - Про це заявив Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон під час офіційної зустрічі з головою Комітету ВРУ з питань верховенства права та правосуддя Сергієм Ківаловим.

Однією з головних тем була співпраця Ради Європи з Україною. На думку Міньона, роль України і всієї Східної Європи в цій сфері повинна зростати. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Сергія Ківалова.

Сергій Ківалов поінформував Президента ПАРЄ про роботу довіреного йому парламентського Комітету, про хід судової реформи, а також розповів про тісну співпрацю українських законодавців з європейськими експертами з правових питань.

Сторони відзначили необхідність внесення змін до Конституції України, щоб привести всі розділи Основного закону у відповідність з рекомендаціями Венеціанської комісії та європейськими стандартами права.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи також висловив сподівання, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде підписана у листопаді цього року.

«Моя мета і ціль Парламентської асамблеї Ради Європи - допомогти Україні виконати ті певні умови, які висунуті Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію», - сказав він.