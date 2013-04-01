Єфремов: зав'язати доторканність депутатів і президента в один вузол не можна

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов пропонує вже цього тижня прийняти законопроект про позбавлення народних депутатів недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

О.Єфремов підкреслив, що в парламенті є законопроект, який пройшов всі стадії розгляду і по якому потрібно лише останнє голосування, з приводу позбавлення депутатів недоторканності.

Він відзначив, що народні депутати, які починають розмови про те, щоб вирішити одночасно питання позбавлення недоторканності суддів і Президента України, “лукавлять”.

За словами О.Єфремова, якщо ці питання “ми зав'яжемо в єдиний вузол”, то питання про позбавлення недоторканності народних депутатів не буде вирішено, оскільки тоді потрібно буде проходити повторно всю процедуру.