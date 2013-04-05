Опозиція вимагає реакції Пшонки на «захоплення державної влади»

Про це йдеться у зверненні опозиційних фракцій до генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо подій 4 квітня на вул. Банковій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, у документі наголошується, що група народних депутатів із числа членів фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії та окремих позафракційних депутатів провели засідання в приміщенні на вулиці Банкова, 6-8, в місті Києві. При цьому ці збори були визначені як повноцінне засідання Верховної Ради, що проводиться за межами будівлі парламенту.

Проте, згідно з частиною 1 статті 2 Регламенту Верховної Ради, парламент України проводить засідання в будинку ВР. Частина 2 статті 2 Регламенту передбачає, що за рішенням ВРУ, прийнятим більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, її засідання можуть проводитися в іншому місці. Однак рішення про проведення такого засідання спершу обов’язково має бути прийняте на пленарному засіданні саме в будинку Верховної Ради – вул. Грушевського, 5, місто Київ.

«Водночас Верховна Рада України не приймала на своєму пленарному засіданні жодного рішення про проведення свого засідання в іншому місці, в тому числі в приміщенні по Банкова, 6-8, в місті Києві», - зазначається у зверненні.

«За таких обставин засідання Верховної Ради, що відбулося 4 квітня 2013 року по вул. Банкова, 6-8, в місті Києві, є нелегітимним, а всі прийняті рішення на даному засіданні не мають жодної юридичної сили», - йдеться в документі.

До того ж, при проведенні зазначеного засідання не було дотримано процедури організації і ведення засідання, а також не забезпечено особистого голосування народних депутатів. У документі підкреслюється, що частина народних депутатів, які нібито голосували на Банковій, в цей самий час перебували поза межами залу засідань, що підтверджується відповідними матеріалами ЗМІ.

При цьому онлайн трансляція засідання на телеканалі «Рада» засвідчила, що в залі засідань на Банковій фактично перебували 182 нардепи, наголошується в зверненні.

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Це є прикладом порушення Конституції, відповідно до якої ВРУ приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу – тобто не менш як 226 народних депутатів. (За інформацією сайту ВР, на засіданні більшості 4 квітня письмово зареєструвалися 244 депутати з фракцій ПР, КПУ та позафракційні - УНІАН).

Наголошується, що на вказане засідання не були допущені депутати від опозиції. «Загалом, події, які мали місце 4 квітня 2013 року під час проведення засідання Верховної Ради в приміщенні по вул. Банкова, 6-8, в місті Києві, фактично є прикладом незаконного захоплення державної влади. При цьому, відповідно до ст. 109 Кримінального кодексу України, за дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років», - наголошується в документі.

Автори звернення вимагають невідкладно здійснити розслідування обставин, що мали місце 4 квітня при проведенні засідання ВР в приміщенні на Банковій, та які містять ознаки захоплення державної влади, незаконного впливу на народних депутатів, а також перешкоджання діяльності народних депутатів. У разі виявлення правопорушень депутати вимагають вжити відповідних заходів прокурорського реагування та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Заяву підписали голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, голова фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок та заступник голови фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.