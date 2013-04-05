ОПОРА: рішення «альтернативного» парламенту є нелегітимними

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОПОРИ.

Як йдеться в повідомленні, «Громадянська мережа ОПОРА висловлює занепокоєння спробою групи народних депутатів України провести 4 квітня 2013 року пленарне засідання Верховної Ради України поза межами її будівлі. Такий підхід до вирішення парламентського конфлікту має сумнівне юридичне та політичне обґрунтування, що створює умови для остаточного нівелювання ролі Верховної Ради у політичному процесі».

В ОПОРІ зазначають, що прецеденти функціонування двох «альтернативних» парламентів дискредитують депутатську діяльність та містять ризики відтворення цієї негативної практики надалі.

«Усі рішення, які були прийняти групою депутатів в іншому приміщенні, мають бути у легальний спосіб повторно розглянуті та проголосовані в будівлі Верховної Ради України на її пленарному засіданні», - наголосили в Громадянській мережі, додавши, що, водночас, провладна більшість та опозиційна меншість шляхом публічних перемовин мають знайти необхідні компроміси для стабільного функціонування парламенту.

На цю тему: Ківалов запевняє, що засідання більшості на Банковій було легітимним

Як зазначили в ОПОРІ, практика блокування як крайній захід з боку депутатів формувалася усіма без виключення політичними силами, а тому вихід із кризової ситуації має стати результатом широкого парламентського діалогу та компромісу.

При цьому в Громадянській мережі звертають увагу на частину 1 ст. 2 Закону «Про Регламент Верховної Ради України», в якій передбачено, що парламент проводить свої засідання у будинку ВР (Київ, вул. Грушевського, 5). У той же час частина 2 цієї ж статі вказує, що за рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів від її конституційного складу, її засідання можуть проводитися в іншому приміщенні. Cт. 84 Конституції України визначає, що рішення Верховної Ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Між тим, як засвідчують події 4 квітня, рішення про проведення пленарного засідання парламенту в іншому приміщенні приймалося на зборах фракцій Партії регіонів, КПУ, окремих позафракційних депутатів, зазначили в ОПОРІ, додавши, що, таким чином, трансформація зборів депутатів у пленарне засідання ВР не могла відбутися законно.

На цю тему: Рибак пояснив дипломатам ситуацію у ВР - щоб ті «не були спантеличені»

Крім того, як нагадали в Громадянській мережі, народні депутати, які не брали участі в зборах фракцій Партії регіонів та КПУ, не допускалися на згодом оголошене пленарне засідання ВР. Цим самим відбулося порушення конституційних прав народних депутатів України, зазначається в повідомленні.

«Таким чином, дії щодо обмеження доступу опозиційних депутатів на пленарне засідання прямо порушують принцип спільності в діяльності парламентаріїв та має ознаки узурпації повноважень Верховної Ради», - підкреслили в ОПОРІ, вказавши, що рішення Конституційного суду № 17-рп/2002 від 17 жовтня 2002 року визначає, що основною формою діяльності ВР є пленарні засідання під час сесій, які є регулярними зібраннями народних депутатів відповідного скликання у визначений час, у визначеному місці і які проводяться за встановленою процедурою.

ОПОРА вважає, усі ці вимоги до проведення пленарного засідання парламенту були порушенні. Час та місце проведення засідання 4 квітня не були заздалегідь відомі, а процедура проведення пленарних засідань не наділяє збори окремих фракцій жодними повноваженнями.

На цю тему: Кличко вимагає від Януковича та Рибака не підписувати вчорашні закони

Крім того, наголошується в повідомленні, підрахунок голосів за проекти рішень, які розглядалися 4 квітня 2013 року групою народних депутатів, викликає серйозні сумніви.

Зокрема, результати голосування на цьому заході здійснювала лічильна комісія Верховної Ради. Водночас до складу сформованої у грудні 2012 року лічильної комісії входить 21 особа. 12 членів комісії представляють фракції Партії регіонів та КПУ, 9 - ВО «Батьківщина», «УДАР» та ВО «Свобода». В умовах відсутності опозиційних фракцій взаємоконтроль між членами лічильної комісії не забезпечувався. Підрахунок голосів за проекти рішень здійснювався представниками лише тих фракцій, які були зацікавлені в проведенні даного заходу, констатували в ОПОРІ.

Також, як свідчать кадри телетрансляції, результати голосування підраховувалися лічильною комісією поверхово, а голова Верховної Ради постійно уточнював кількість голосів «за», «проти», «утримався».

«Ці обставини унеможливлюють довіру до результатів голосувань народних депутатів України, що неприпустимо в умовах прийняття законодавчих актів», - підкреслили в Громадянській мережі ОПОРА.