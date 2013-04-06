Опозиція чекає від ЄС санкцій для української влади

Лідери опозиційних парламентських фракцій вважають, що ЄС має ввести персональні санкції проти українських високопосадовців, які узурпують владу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голів фракцій «Батьківщина» Арсенія Яценюка, «УДАР» Віталія Кличка та «Свобода» Олега Тягнибока.

Як зазначається у документі, «події у Верховній Раді України, коли Партія регіонів та комуністи намагалися зробити спробу узурпації влади, доводять - в країні поставлено під сумнів не лише основоположні принципи демократії, права громадян на здійснення народовладдя через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування. Під загрозою самі засади парламентаризму».

”Оголошуючи своє зібрання за межами сесійної зали «пленарним засіданням Верховної Ради України», представники Партії регіонів та Комуністичної партії грубо порушили Конституцію України та Закон України «Про Регламент Верховної Ради України». Ще більшим знущанням над законом було те, що спікер парламенту Володимир Рибак, який головував на цих зборах, оголосив, що в залі присутні 244 народні депутати. При цьому, за підрахунками незалежних спостерігачів, у залі було лише 182 народні депутати”, - наголошують автори заяви.

Лідери опозиційних фракцій переконані, що ухвалення на таких зборах будь-яких рішень та законодавчих актів від імені українського народу є відвертою спробою захоплення державної влади, прямим замахом на Конституцію і конституційний лад в державі. «Головним замовником узурпації влади є Президент Янукович, який особисто зацікавлений у знищенні Верховної Ради, як єдиної досі непідконтрольної йому державної інституції, котра стоїть на заваді остаточного встановлення авторитарного режиму в Україні», - наголосили А.Яценюк, В.Кличко і О.Тягнибок.

Вони закликали Європейський Союз «не робити українців заручниками злочинної антинародної політики нинішньої влади, а всіх, від кого це залежить, зробити все можливе для вчасного та повного виконання критеріїв, досягнення яких необхідно для підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Зокрема, тих, що стосуються звільнення політичних в’язнів Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших».

Лідери опозиційних фракцій переконані у необхідності застосування персональних санкцій проти тих високопосадовців, які є відповідальними за проведення політичних репресій в Україні та систематичне порушення прав людини.

Як повідомлялося, 4 квітня через блокування опозицією роботи Верховної Ради депутати, які входять до складу парламентської більшості, провели виїзне засідання в будівлях комітетів ВР по вулиці Банковій, де прийняли декілька десятків законів.