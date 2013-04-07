У тюремників поки немає рознарядки на етапування Тимошенко до суду 12 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков журналістам перед центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко.

«У мене навіть поки що немає документів із суду», - наголосив керівник колонії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде адміністрація закладу клопотати про виписку Ю.Тимошенко, І.Колпащіков підкреслив, що питання виписки пацієнтки може вирішувати тільки медична комісія.

«Я не можу ініціювати. Це повністю стосується медичної комісії, але не нас. Ми відповідаємо за умови утримання, за режим утримання, за виконання покарання. Всі медичні питання знаходяться не в нашій площині. Ніяким чином регулювати ми їх не можемо», - сказав І.Колпащіков.