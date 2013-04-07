Начальник колонії не виключає, що Тимошенко можуть вивозити в суд одразу з лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Колпащіков сьогодні сказав журналістам перед ЦКЛ «Укрзалізниці», відповідаючи на запитання, чи можливе етапування екс-прем’єр прямо з медзакладу.

«Можлива ситуація», - сказав І.Колпащіков.

Він також підкреслив, що відміна сьогоднішнього етапування пов’язана виключно з хворобою судді Печерського райсуду Києва, який мав проводити допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство у 1996 році депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

«Ви не спекулюйте на причині. Причина невивозу та, про яку ми говоримо сьогодні, - це хвороба судді й усе», - підкреслив начальник колонії.

І.Колпащіков зауважив, що Ю.Тимошенко була повідомлена про це й сприйняла таку інформацію «нормально».

«Все розказали, вона в курсі справи, що засідання суду завтра не відбудеться, що суддя захворів. Абсолютно нормально поставилася до цього. Сприйняла, ніяких питань», - сказав І.Колпащіков.