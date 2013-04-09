ЗМІ: Екс-адміністратора Родовід Банку «несподівано» випустили із СІЗО

Про це повідомляє видання"Коммерсантъ Украина" (№60 (1763) від 9 квітня 2013 р.).

Як повідомляється, суддя взяв до уваги, що здоров'я С.Щербини, який перебував три роки в СІЗО, порушене, і в ув'язненні йому не можуть надати необхідну медичну допомогу. Видання відзначає, що юристи вважають, що, випустивши С.Щербину під підписку про невиїзд, влада намагається продемонструвати толерантне ставлення до обвинувачених в економічних злочинах.

"Суд, який стільки разів відхиляв прохання про зміну запобіжного заходу, раптом виніс несподіване для нас рішення. Не знаю, чому воно прийняте зараз, але суд почув аргументи і пішов назустріч", - сказав "Коммерсанту” адвокат С.Щербини Олег Поваляєв. За його словами, у С.Щербини є ряд ускладнень з хребтом, і йому потрібна допомога нейрохірургів. При цьому фахівців, які володіють необхідною кваліфікацією, в СІЗО немає. Родичі С.Щербини повідомили виданню, що після звільнення під підписку про невиїзд він планує вже сьогодні пройти кваліфіковане обстеження. Сам обвинувачений не зміг відповісти на питання через погане самопочуття.

Газета нагадує, що в червні 2009 року Мінфін затвердив свого співробітника С.Щербину тимчасовим адміністратором Родовід Банку. Він мав санувати проблемну установу при вливанні в неї 2,8 млрд грн державних коштів. Після цього було укладено угоду про переведення до Родовід Банку вкладів фізичних осіб Укрпромбанку, що став неплатоспроможним (зараз ліквідовується), при додатковому фінансуванні уряду і переведенні до установи активів Укрпромбанку. С.Щербина організував виплати вкладникам, але не зміг добитися одержання на баланс кредитів Укрпромбанку і відповідних застав під них. Нацбанк вирішив передати ліквідні активи цієї установи Дельта Банку, а С.Щербина подав до суду на НБУ.

Згодом співвласник Дельта Банку Микола Лагун продав основну частину застав Укрпромбанку - мережу заправок ANP - групі "Приват". Під час виборчої кампанії 2009 року тодішній прем'єр Юлія Тимошенко за допомогою депутата Олександра Шепелева проводила цілу низку акцій з вкладниками Родовід Банку.

Найбільший проблемний кредит Родовід Банку був виданий компаніям Group DF і забезпечений землею на Оболонській набережній в Києві. С.Щербина за допомогою юридичної компанії "Баски плюс 2004" повернув у власність банку цю землю і сплатив юристам 10-процентну комісію від її ринкової вартості - 300 млн. грн. Ця операція і стала головним мотивом затримання С.Щербини. 13 травня 2010 року він був звільнений з посади адміністратора банку і вже 18 травня затриманий співробітниками СБУ. Другий епізод у кримінальній справі С.Щербини - оренда будівлі за адресою провулок Рильській, 4,а і її ремонт компанією "АК Інжиніринг". Будівля належала дружині О.Шепелева — Галині, а банк до неї так і не переїхав. Виходячи з даних справи, слідство встановило, що С.Щербина нібито у змові з групою осіб виводив кошти з банку, чим завдав шкоди державі в особливо великих розмірах.

На суді С.Щербина стверджував, що оплата послуг юристів не завдала шкоди банку, а, навпаки, дозволила повернути проблемні кредити. При цьому він нібито не підписував документи на оренду і ремонт будівлі, що належала Галині Шепелевій, а вказівку поставити на них факсиміле у відсутність адміністратора дав О.Шепелев. Генеральний директор "АК Інжиніринг" Володимир Артюх дав свідчення, що провести фіктивні роботи і одержати гроші за них його також примусив О.Шепелев. О.Шепельов в інтерв'ю "Коммерсанту" відкинув всі звинувачення, а після закінчення його депутатських повноважень втік від слідства і залишив Україну.

Адвокат О.Поваляев вважає, що слідство взяло під варту С.Щербину, оскільки побоювалося замахів на його життя з боку зацікавлених осіб. "Зійшлися інтереси багатьох людей. Але тримати його нескінченно неможливо", - заявив він. Втім, юристи бачать у звільненні С.Щербини прояви дії нового Кримінального процесуального кодексу. "Новий кодекс почав працювати, і судді почали його застосовувати", - сказав управляючий партнер ЮФ "Лавринович і Партнери" Максим Лавринович.