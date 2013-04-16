Свободівцю «було дуже смішно» на допиті в міліції

Сьогодні, 16 квітня, члена Печерської районної організації Всеукраїнського об`єднання "Свобода" та помічника народного депутата України Андрія Іллєнка Олександра Солонька було силою доставлено до міліції, де його допитували про події 2 квітня 2013 року біля Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода», з самого ранку до свободівця в гуртожиток прийшли працівники міліції і повідомили, що він має поїхати з ними. Про це націоналіст встиг розповісти керівнику Печерської районної організації ВО "Свобода" Сергієві Колішуку. За словами націоналіста, по нього приїхав особисто заступник начальника карного розшуку Печерського району. Він разом з іншими міліціонерами доставили О.Солонька у районний відділок, де взяли пояснення про події 2 квітня 2013 року біля Верховної Ради України (УНІАН: 2 квітня 2013 року в столиці біля Верховної Ради відбувся мітинг представників опозиції з вимогою призначити вибори міського голови Києва та депутатів столичної міської ради.)

«Мені одразу сказали, що бачили мене на оперативному відео і що «брехати немає сенсу». Це було дуже смішно, враховуючи те, що я на цій акції взагалі не був», – розповів О.Солонько.

Хлопцеві показали світлини людей, які начебто були на акції біля ВР, з вимогою назвати їх. Після тривалого допиту націоналіста відпустили.

У «Свободі» зазначили, що раніше по цій справі так само викликали на допити й багатьох інших свободівців.