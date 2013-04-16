Владі нагадують, що внесення змін до Конституції можливе лише в стінах ВР

Народний депутат України Руслан Князевич (фракція “Батьківщина”) наголошує на необхідності переформатування керівництва Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на засіданні парламенту під час обговорення президентського законопроекту щодо внесення змін до статті 98 Конституції України в частині повноважень Рахункової палати.

За його словами, “єдина проблема турбує, що ми тут з вами не одноразово домовлялися, що Рахункова палата, як зазвичай є у всіх без винятку демократичних країнах, це механізм контролю опозиції за видатками і надходженнями бюджету”.

“Тому друге питання - абсолютно справедливо переформатувати керівництво Рахункової палати і заповнити всі вакансії, які є, і нарешті дати можливість опозиції ефективно здійснювати контроль за владою в частині видатків з державного бюджету”, - наголосив Р.Князевич.

Народний депутат України Олександра Кужель (фракція “Батьківщина), звертаючись до радника Президента України - керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Марини Ставнійчук, наголосила, що на сьогодні в Рахунковій палаті - перший заступник, всі заступники і головні контролери Рахункової палати працюють незаконно, бо термін їх перебування на посаді закінчився”.

М.Ставнійчук у відповідь зазначила, що вона поділяє стурбованість в цьому питанні, але при цьому зазначила, що дане питання не має відношення до президентського законопроекту, який вона доповідала. При цьому вона додала: “Я зверну увагу”.

В той же час Р.Князевич наголосив на засіданні парламенту, що внесення Президентом України на розгляд парламенту законопроекту про внесення змін до Конституції свідчить про те, що “внесення змін до Конституції відповідно до самої Конституції, відповідно до рішення Конституційного суду від 2005 року можливо тільки в стінах парламенту і інші будь-які способи є неконституційними, а значить не можуть бути дозволені в Україні”.