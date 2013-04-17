Томенко: Янукович ще не готовий до розпуску Верховної Ради

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він сказав, коментуючи висловлювання Президента стосовно можливого розпуску парламенту.

Зокрема, за словами М.Томенка, Президент не піде на розпуск ВР, оскільки за таких обставин наступні відбудуться вибори за змішаною системою.

«А всі експерти, аналітики переконані: якщо відбудуться дострокові парламентські вибори за нинішньою змішаною системою, то, попри її критику, все одно більшість буде сформовано «Батьківщиною», «УДАРом» та «Свободою», - зазначив політик.

Тому, за його словами, Президент піде на дострокові вибори тільки у разі виключно мажоритарної системи виборів, яку повністю можна буде контролювати і формувати власну не лише просту, а й конституційну парламентську більшість.

«Мета команди Президента – забезпечити такий парламент, в якому можна було би «відкоригувати» наступну президентську кампанію: або перенести вибори Президента до Верховної Ради, або проводити ці вибори в один тур для того, щоб реалізувати, як кажуть сьогодні в команді Януковича, головне завдання «Наша мета - 2020», тобто - пролонгувати повноваження нинішнього Президента як мінімум до 2020 року», - зазначив М.Томенко.

На цю тему: Янукович не виключає можливості розпуску ВР

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович заявляв, що готовий до дострокових парламентських виборів в разі, якщо ВР не буде працювати.

«Я стурбований тим, що політики «загралися» у Верховній Раді, через що страждають прості люди і країна в цілому. Якщо вимагатимуть обставини, я готовий на реалізацію жорсткого сценарію - дострокові парламентські вибори», - сказав Президент.

«Непрацюючий парламент Україні не потрібен. Він занадто дорого обходиться країні. Не зможете домовитися - люди оберуть нових депутатів», - додав В.Янукович.