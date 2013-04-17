Рибак: У Верховній Раді - ярмарок політичного лицемірства

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на зустрічі міжфракційного депутатського об’єднання “За сприяння свободі сумління” з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Він порадив народним депутатам наслідувати приклад Всеукраїнської ради церков, яка “діє на засадах рівності і рівноправ’я, глибокої поваги до традицій та постулатів всіх віросповідань”.

“Думаю, саме такий принцип та саме така атмосфера має врешті-решт запанувати у сесійній залі Верховної Ради України”, - наголосив В.Рибак.

Він підкреслив, що громадяни чекають від народних депутатів «особливої правди, відвертості, небайдужості, зречення від лукавства і припинення того, що нині відбувається в парламенті, — ярмарку політичного лицемірства”.

“Це правда і це є”, - додав він.

В.Рибак підкреслив, що як голова ВР готовий підтримувати співпрацю між народними депутатами та релігійними й духовними лідерами країни.