Рибак: У Верховній Раді - ярмарок політичного лицемірства
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що нині в парламенті триває “ярмарок політичного лицемірства”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на зустрічі міжфракційного депутатського об’єднання “За сприяння свободі сумління” з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Він порадив народним депутатам наслідувати приклад Всеукраїнської ради церков, яка “діє на засадах рівності і рівноправ’я, глибокої поваги до традицій та постулатів всіх віросповідань”.
“Думаю, саме такий принцип та саме така атмосфера має врешті-решт запанувати у сесійній залі Верховної Ради України”, - наголосив В.Рибак.
Він підкреслив, що громадяни чекають від народних депутатів «особливої правди, відвертості, небайдужості, зречення від лукавства і припинення того, що нині відбувається в парламенті, — ярмарку політичного лицемірства”.
“Це правда і це є”, - додав він.
В.Рибак підкреслив, що як голова ВР готовий підтримувати співпрацю між народними депутатами та релігійними й духовними лідерами країни.