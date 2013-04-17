Порошенко і Доній підписали звернення «УДАРу» до КС щодо закону про референдум

Народні депутати Петро Порошенко та Олесь Доній (позафракційні) підписали звернення фракції «УДАР» до Конституційного суду щодо визнання неконституційним закону «Про всеукраїнський референдум».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі П.Порошенка.

«Редакція, в якій було прийнято закон про референдум - це прямий наступ на демократію, яка дозволить фальшувати думку народу в масштабах держави, а потім стверджувати, що нібито це рішення українців, - наголосив П.Порошенко. - Невдала спроба формувати державну політику через маніпулятивні референдуми вже була у 2000 році, але повторення її у 2013 свідчить про те, що ми не навчились робити висновки з помилок».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в «УДАРі" заявили, що зібрали вже 45 підписів депутатів під зверненням до КС щодо визнання неконституційним закону про референдум

Лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко зауважив, що під час ухвалення цього закону не були дотримані всі необхідні процедури. "Закон був ухвалений парламентом минулого скликання, і коли за нього голосували, в сесійній залі перебувало не більше 100 депутатів", - сказав лідер "УДАРу". - При цьому на табло висвітився результат голосування "за" 265 голосів".

Як наголосив В.Кличко, відповідно до конституційних вимог депутати повинні голосувати особисто, однак цей принцип був порушений.

В.Кличко також нагадав, що при підготовці до другого читання законопроекту про референдум депутатами було подано понад 1000 поправок, однак вони не були розглянуті ні в комітетах, ні в сесійній залі.