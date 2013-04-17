Герега називає популізмом вимоги «УДАРу» призначити вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це вона сказала, коментуючи заяву депутата з фракції "УДАР" у Київраді Івана Крулька про те, що Г.Герега відмовилась вносити до порядку денного проект рішення про звернення Київради до ВР щодо виборів у столиці.

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«Проект рішення не було включено до порядку денного планерного засідання сесії Київради, бо він не був погоджений профільною постійною комісією Київради та не опрацьований управлінням правового забезпечення. Більш того, він навіть не був розданий депутатам і вони не мали можливості з ним ознайомитися», - сказала Г.Герега.

Вона підкреслила, що діяла відповідно до Регламенту, яким передбачено, що «головуючий не ставить на голосування пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання проектів рішень, які не опрацьовані відповідно до вимог Регламенту».

Також Г.Герега нагадала, що 19 липня 2012 року відповідно до частини 3 статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» вона звернулася з клопотанням до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів Київського міського голови.

«Я вважаю подібні заяви звичайним популізмом. Минулого року, як того вимагає закон, я вже зверталася до Верхової Ради з відповідним клопотанням, тому зараз ці питання виключно в компетенції парламенту», - сказала Г.Герега.