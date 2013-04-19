Відомі українські дипломати просять Януковича помилувати Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Виправлення недоліків правосуддя є одним із найважливіших повноважень глави держави, дієвим конституційним способом відновлення справедливості та повернення громадянину його законних прав і свобод», - наголошують автори звернення.

«Відсутність рішення про звільнення Юлії Тимошенко для світової громадськості є свідченням недемократичності української влади та головною перешкодою для підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС», - зазначається у документі.

Дипломати підкреслюють, що «звільнення Юлії Тимошенко означатиме припинення політичних репресій, відновлення верховенства права, повернення України до кола цивілізованих демократичних держав і дасть можливість, нарешті, реалізувати наш історичний європейський вибір».

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«Шановний Вікторе Федоровичу, звертаємось до Вас з клопотанням прийняти рішення про звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко від відбуття покарання на підставі п. 27 ч. 1 статті 106 Конституції України та ч. 1 статті 87 Кримінального кодексу України (передбачає помилування Президентом – УНІАН), а також її повну юридичну та політичну реабілітацію», - йдеться у зверненні до В.Януковича.

Під документом поставили свої підписи Борис Тарасюк (міністр закордонних справ, 1998-2000, 2005-2007 рр.); Петро Порошенко (міністр закордонних справ, 2009-2010); Валентин Наливайченко (заступник міністра закордонних справ, 2004-2005); Олег Білорус (перший посол України в США, екс-віце-президент ПА ОБСЄ); Олександр Чалий (заступник міністра закордонних справ, 2009-2010); Володимир Василенко (Надзвичайний і Повноважний Посол України); Дмитро Павличко (поет, посол, Герой України).