Зурабов сказав, які дві теми напружують Росію у газових переговорах з Україною

Українська сторона поінформувала Росію з приводу реверсних схем поставок газу з Європи до України, проте це питання остаточно не врегульовано, заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов, передає РІА «Новости».

"Ми знаємо позицію українського керівництва, зокрема українського Міністерства енергетики і вугільної промисловості, в цих питаннях. Поки що остаточного врегулювання ця проблема не дістала", - сказав він журналістам у понеділок.

За словами М. Зурабова, консультації між "Газпромом", "Нафтогазом України" і міністерством будуть продовжені. При цьому він додав, що питання реверсних схем поставок газу до України є не єдиним обтяженням у взаєминах двох країн. "Друга важлива тема - це перспективи закупівель російського газу "Нафтогазом України" у "Газпрому". Теми ці між собою тісно пов’язані", - додав посол РФ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна заявляла про плани у2013 році імпортувати за реверсною схемою Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер звинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для закупівлі газу з Європи, зазначивши, що паливо, що купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпричинним занепокоєність «Газпрому», голова якого назвав поставки газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

24 квітня офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив журналістам, що «фізичний реверс з Європи до України просто неможливий — немає окремого газопроводу». Тому, за його словами, можна говорити «тільки про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися — якщо для віртуального «реверсу» використовується наш транзитний газ — це пряме порушення, за яке доведеться відповісти».

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально куплені відтоді обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн. кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила в Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.