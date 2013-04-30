Ківалов: Звільнення Тимошенко на підставі рішення ЄСПЛ неможливе

Голова Комітету Верховної Ради з питань верховенства права і правосуддя Сергій Ківалов підкреслює, що жодного юридичного обгрунтування звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на підставі сьогоднішнього рішення Страсбурзького суду немає і бути не може.

Про це сказано у переданому УНІАН коментарі С.Ківалова з приводу рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Ю.Тимошенко.

«У своєму рішенні суд дав оцінку дотримання вимог Конвенції при її затриманні й обранні для неї запобіжного заходу. Рішення жодним чином не стосується суті справи, за якою її звинувачують. Рішення зрозуміле і чітко дає оцінку існуючій ситуації. Все інше – політичні спекуляції», - зазначив С.Ківалов.

Він пояснив, що, по суті, є скарга Ю.Тимошенко, є рішення ЄСПЛ за цією скаргою, є тримісячний термін для оскарження цього рішення і є обов'язок держави відповідно до вимог Конвенції 1950 р. виконати це рішення. Але лише тоді, коли воно одержить статус остаточного, додав С.Ківалов.

Він нагадав, що в резолютивній частині свого рішення ЄСПЛ встановив порушення декількох параграфів статті 5 Конвенції про права людини (Право на свободу і особисту недоторканність) і статті 18 (Межі використання обмеження прав) у поєднанні із ст. 5 Конвенції.

При цьому суд визнав відсутність порушень статті 3 Конвенції (Заборона тортур) у зв'язку зі скаргою заявника відносно звинувачень, пов'язаних з припущеннями щодо неналежного поводження з нею під час її перевезення в лікарню 20 квітня 2012 року й ефективного національного розслідування.

С.Ківалов підкреслив, що у Страсбурзі не розглядали справу Ю.Тимошенко по суті, обговорювався лише запобіжний захід і затримання, а не питання, винувата Ю.Тимошенко чи ні.

«Саме у цьому аспекті судом були встановлені порушення Конвенції. І це означає тільки одне: ЄСПЛ вкотре вказав нашій країні на те, що норми діючого на момент її затримання Кримінально-процесуального кодексу не відповідали вимогам Конвенції.

Хочу відзначити, що новий КПК України, який набув чинності у листопаді 2012 року і діє зараз, істотно змінив законодавче забезпечення питань затримання і процесуальних прав затриманих, відповідно до європейських стандартів», - вказав С.Ківалов.

Разом з тим він підкреслив, що рішення ЄСПЛ не означає, що Ю.Тимошенко необхідно звільнити від відбування покарання.

«Я, як доповідач ПАРЄ з питання «Забезпечення ефективності Страсбурзького Суду: структурні недоліки держав – членів», достатньо грунтовно вивчав прецедентне право ЄСПЛ. І, дійсно, у практиці ЄСПЛ були прецеденти, я зараз кажу, наприклад, про справу «Фатуллаєв проти Азербайджану», коли ЄСПЛ у своєму рішенні зобов'язував державу забезпечити негайне звільнення заявника. Що стосується Тимошенко, то суд такої вимоги не висунув», - резюмував С.Ківалов.