Єфремов розповів, коли Тимошенко «гіпотетично» можна буде помилувати

Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів у середу ввечері.

За словами Єфремова, погляди іноземних експертів чинять тиск на процеси в Україні, яка повинна жити за своїми законами, повідомляє Радіо Свобода.

«Щодо Луценка, – стверджує Єфремов, – це була одна ситуація: пройшла процедура судова, і далі було право президента помилувати за зверненням відповідних представників».

«Стосовно Тимошенко йде ще ціла низка судів – щодо вбивства колишнього народного депутата Щербаня і щодо несплати боргів компанією «ЄЕСУ». Ось коли ці суди закінчаться і чим вони закінчаться – після цього з'явиться гіпотетичне право приймати якісь рішення»,– сказав Олександр Єфремов.