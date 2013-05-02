Єфремов розповів, коли Тимошенко «гіпотетично» можна буде помилувати
13:03, 02 травня 2013Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що до завершення кримінальних справ стосовно Юлії Тимошенко вона не може бути помилувана.
За словами Єфремова, погляди іноземних експертів чинять тиск на процеси в Україні
Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів у середу ввечері.
За словами Єфремова, погляди іноземних експертів чинять тиск на процеси в Україні, яка повинна жити за своїми законами, повідомляє Радіо Свобода.
«Щодо Луценка, – стверджує Єфремов, – це була одна ситуація: пройшла процедура судова, і далі було право президента помилувати за зверненням відповідних представників».
«Стосовно Тимошенко йде ще ціла низка судів – щодо вбивства колишнього народного депутата Щербаня і щодо несплати боргів компанією «ЄЕСУ». Ось коли ці суди закінчаться і чим вони закінчаться – після цього з'явиться гіпотетичне право приймати якісь рішення»,– сказав Олександр Єфремов.
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