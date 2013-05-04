У Києві свободівець поклав до пам'ятника Леніну димову шашку

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 3 травня о 19.55 до чергової частини Шевченківського райуправління міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення від чоловіка, який охороняв пам'ятник В.Леніну на бульварі Тараса Шевченка. Він зазначив, що два невідомих молодика поклали до монумента пакет з квітами, після чого сталося задимлення.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Після проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали двох місцевих жителів. Однин з них 1992 року народження є членом партії «Всеукраїнського об’єднання Свобода» та мав при собі посвідчення журналіста. Інший – 1995 року народження є студентом одного із навчальних закладів Києва. Було встановлено, що за кілька хвилин до вказаного часу в зазначеному місці під приводом покладання квітів до пам'ятника вони підпалили димову шашку.

Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), після чого обох відпустили до вирішення справи в суді.