Львівські депутати хочуть повторно заборонити радянську символіку

Про це повідомив УНІАН народний депутат України, „свободівець” Юрій Михальчишин.

За його словами, в даний час вирішується питання про „скликання завтра, 8 травня, позачергової сесії Львівської міськради під час якої депутати мають намір прийняти нові ухвали щодо заборони використання комуністичної символіки та символіки СРСР у місті Львові 9 травня”.

Народний депутат висловив переконання. що позачергова сесія буде скликана і відповідні ухвали „будуть прийняті”, щоб не допустити у Львові „червоної символіки”.

За його словами, рішення Львівського окружного адміністративного суду про призупинення ухвал Львівської міськради від 25 квітня «Про оголошення 8 травня у місті Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова» є очикуваними та „політично мотивованими".

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Львівська міськрада ухвалила рішення «Про оголошення 8 травня у м. Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова». Також, 26 квітня аналогічне рішення щодо порядку відзначення 8 та 9 травня прийнято Львівською обласною радою.

Прокуратура міста Львова з’ясувала, що ухвала міськради в частині заборони використання символіки років Великої Вітчизняної війни, зокрема, копій Прапора Перемоги під час масових заходів, - суперечить положенням Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

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Водночас, суперечить законодавству й частина ухвали міськради про оголошення 8 травня у Львові Днем скорботи, яка стосується вивішування Державного прапора з траурними стрічками та приспущення Державного Прапора України на будівлях державних установ. Прийняття таких рішень належить виключно до повноважень Верховної Ради України.

У зв’язку з цим, 3 травня прокуратурою міста Львова внесено 2 позови до суду з вимогою скасувати зазначені частини ухвал Львівської міської ради.

7 травня Львівський окружний адмінсуд призупинив дії двох згаданих ухвал Львівської міськради від 25 квітня розгляду їх по суті 29 травня.