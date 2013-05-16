Корнацький підозрює, що справа проти нього уже є: не видають закордонного паспорта

«Репресії започатковані були давно, продовжувалися під час виборів, продовжуються і після них, в тому числі і зараз. Красномовним свідченням цих репресій, зокрема по моєму округу і проти мене та моїх товаришів є те, що з 27-го липня 2012 року за ґратами знаходиться не в чому не винна жінка, Людмила Нікіткіна, яка працювала на моєму підприємстві бухгалтером, яку просто-напросто викрали, ув’язнили, для того, щоб отримати від неї, можливо, якийсь компромат на мене. Так от її тримають за ґратами вже понад 10 місяців, і 16-го квітня Києво-Святошинський суд Київської області, до якого немає жодного відношення ні Людмила Миколаївна, ні Агрофірма Корнацьких, дав їй три роки ув’язнення», - заявив Корнацький в ефірі "5 каналу".

«Сьогодні я отримав певне підтвердження того, що кримінальне провадження стосовно мене, або вже розпочато, або було почате ще раніше, але я про нього не знав. Справа в тому, що сьогодні я мав отримати закордонний паспорт, а мені його не видали», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні кандидати з п’яти мажоритарних округів, у яких ЦВК не змогла встановити результати парламентських виборів восени 2012 року, вимагають від влади припинити репресії та негайно призначити перевибори.