Кандидати з п’яти проблемних округів вимагають від влади припинити репресії

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної прес-конференції п’ятьох опозиційних кандидатів по “проблемним” округам заявив кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) Аркадій Корнацький (ВО “Батьківщина”).

“Ми зібралися для того, щоб оголосити про нашу готовність до участі у повторних парламентських виборах”, - сказав він і додав, що вони звертаються до влади, аби вона врешті призначила повторні вибори на їхніх округах.

“Для того, щоб ці вибори відбулися відповідно до чинного законодавства, потрібно, щоб влада припинила всі репресії, які чинила стосовно нас і наших штабів під час минулорічних виборів і репресії, які вчиняються владою вже зараз”, - сказав Корнацький.

Він нагадав, що, зокрема, під час парламентської виборчої кампанії було заарештовану Людмилу Нікіткіну, яка працювала у його виборчому штабі, яка і досі утримується за гратами.

“Це є одним із свавільних засобів тиску влади на мене як на кандидата у народні депутати”, - додав Корнацький.

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Крім того, він відзначив, що має підстави вважати, що вже зараз органи влади на місцях готуються до фальсифікацій під час перевиборів.

Корнацький також повідомив, що кандидатами з п’яти округів буде створено координаційний центр для їхньої спільної роботи.

Водночас, за його словами, наразі відбувається підготовка кримінального провадження стосовно нього.

У свою чергу, кандидат у народні депутати по мажоритарному округу №194 (Черкаси) Микола Булатецький (ВО “Батьківщина”) наголосив, що відносно результатів по його округу ЦВК здійснила “провокацію, злочин колективний”, тому її членам “сидіти найкраще в 162-й колонії міста Черкаси”.

Булатецький та кандидат у депутати по мажоритарному округу №197 (Канів, Черкаська обл.) Леонід Даценко (ВО “Батьківщина”) також наголосили на необхідності проведення перевиборів.

Водночас кандидат у депутати по мажоритарному округу №94 (Обухів, Київська обл.) Віктор Романюк (ВО “Батьківщина”), який знаходиться в Італії і брав участь у прес-конференції за допомогою скайпу, наголосив, що влада шляхом маніпулювання законами і судовими рішеннями забрала у нього перемогу. Він відзначив, що для його нейтралізації як суперника на виборах підіймалося питання про його арешт.

“У даному випадку в Україні на сьогоднішній день діє судове рішення вжиття запобіжних заходів відносно мене шляхом взяття під арешт. Але ця кримінальна справа була настільки недолуга і замовна, що навіть в українських судах я отримав рішення, що все, що робиться, це незаконно“, - сказав він і додав, що свою кандидатуру однозначно висуватиме.

У свою чергу кандидат у депутати по 223 округу (Київ) Юрій Левченко (ВО “Свобода”) зауважив, що уряд розробив законопроект про перевибори у їхніх округах, що свідчить про те, що вибори все ж відбудуться.

“Чи вони будуть в серпні, чи вони будуть у вересні - зараз невідомо. Хоча очевидно, що для влади найвигідніший час це місяць серпень. Тому що переважна кількість виборців будуть або відпочивати, або тяжко працювати”, - сказав Левченко і додав, що урядовий законопроект все ж негативний і підтримувати його у нинішньому вигляді не можна.

Крім того Левченко висловив сподівання, що найближчим часом усі фракції напрацюють спільний законопроект стосовно перевиборів і його буде внесено до ВР, проголосовано та підписано Президентом.

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На прес-конференції було розповсюджено заяву цих кандидатів, в якій, зокрема, зазначається, що 28 жовтня 2012 року в Україні відбулися чергові вибори до Верховної Ради України, під час яких «незважаючи на підкуп, тиск з боку правоохоронних органів, тотальне застосування адміністративного ресурсу та вплив на суди, у низці мажоритарних округів влада не змогла протягнути до парламенту своїх висуванців». Зокрема, йдеться в заяві, у п’яти одномандатних виборчих округах: №94, №132, №194, №197 та №223 «впевнено перемогли опозиційні кандидати». Однак, Центральна виборча комісія «відмовилася встановити підсумки голосування та визнати опозиціонерів законними переможцями виборчих перегонів»... «Крім того, з метою приховати злочини по масовим фальсифікаціям, що мали місце на п’яти округах, владні структури всіляко саботують встановлення істини та притягнення до відповідальності виконавців та замовників цих злочинів. До прикладу, по епізодах, що мали місце на 94-му окрузі, коли було анульовано 30 тис. голосів, до правоохоронних і судових органів було направлено понад 300 заяв і скарг. Незважаючи на безліч очевидних доказів щодо підробки і фальсифікацій на цьому та інших виборчих округах, незважаючи на безпрецедентний національний і міжнародний резонанс, у відповідь було надано лише одні відписки про начебто законність цих дій…», - зазначається в заяві.

Через це автори заяви вимагають від Президента Віктора Януковича, Верховної Ради України, силових структур та Центральної виборчої комісії, внести зміни до законів України, які би унеможливили тотальні фальсифікації, як це відбулося у листопаді 2012 року, та негайно ухвалити рішення про проведення перевиборів в п’яти одномандатних округах.