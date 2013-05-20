Головне за день: огляд топ-новин

Детальніше - у нашому огляді:

Скандал на «Євробаченні-2013»: бали за Росію порахували неправильно

За наявними в розпорядженні телебачення даними мобільних операторів, представниця Росії Діна Гаріпова отримала друге місце за підсумками смс-голосування, національне журі також високо оцінило співачку, однак ця оцінка не була зарахована - Росія отримала від Азербайджану нуль балів.

Переможницю ж конкурсу - данку Еммелі де Форест - звинуватили в запозиченні музичної теми у групи K-Otic, яка записала у 2002 р. композицію I Surrender. Мелодія вступу та програшу в середині пісні Еммелі практично повністю повторює приспів у композиції нідерландської групи, вважає нідерландська газета De Telegraaf.

Тюремники скаржаться, що Тимошенко їх оббріхує

У ДПтС називають відвертою брехнею твердження Тимошенко про перешкоджання її етапування до суду в Київ. Одночасно Пенітенціарна служба стверджує, що не дочекалася від Тимошенко обіцяної заяви щодо готовності бути етапований для участі в засіданні Київського районного суду Харкова 21 травня

Опитування: Рейтинги Кличка і Януковича зрівнялися

Як свідчать результати соцдослідження компанії GfK Ukraine у ​​квітні 2013 року в рамках Регулярного дослідження електоральних настроїв населення, якби вибори президента відбулися наступної неділі, то 16% українців віддали б свої голоси за Віктора Януковича і ще 16% - за Віталія Кличка. Юлія Тимошенко отримала б 9% голосів, Олег Тягнибок - 5%, а Арсеній Яценюк - 3%.

Журналісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ

Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка України вимагають відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка в разі нерозкриття справи щодо побиття журналістів під час масових акцій 18 травня нинішнього року.

Автори заяви констатують наявність тенденції перешкоджання професійній діяльності журналіста шляхом його переслідування з боку правоохоронних органів.

Тим часом міліція стверджує, що нею встановлений «імовірний головний підозрюваний», а «Молоді регіони» відхрещуються від звинувачень на адресу голови білоцерківського осередку організації, якого нібито впізнали на фотографіях з місця події.

Сам же очільник МВС Захарченко обіцяє покарати винних. Міністр тримає на особистому контролі розслідування інциденту. Також керівництво ГУ МВС України у м. Києві призначило службове розслідування бездіяльності працівників правоохоронних органів під час побиття.