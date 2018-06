Скандал на «Євробаченні-2013»: бали за Росію порахували неправильно - ЗМІ

Такі дані є у директора Громадського телебачення Азербайджану Джаміля Гулієва. Заяву Гулієва розповсюдило агентство «АзерТАдж».

За темою: Переможницю «Євробачення-2013» звинуватили у плагіаті (відео)

У заяві зазначено, що за наявними в розпорядженні телебачення даними мобільних операторів, Діна Гаріпова отримала друге місце за підсумками смс-голосування. Національне журі, зазначив Джаміль Гулієв, також поставило Росії високу оцінку, однак у підсумку Росії від Азербайджану дісталося нуль балів, повідомляє Lenta.ru.

За словами Гулієва, багато представників громадськості, інтелігенції, а також творчі люди були обурені і незадоволені цією невідповідністю. Директор телебачення підтримав їх: «Ми вважаємо, що висока оцінка, дана за підсумками смс-голосування, а також оцінка національного журі не адекватна оголошеному балу».

У кінці заяви Гулієв висловив надію на те, що подія, «можливо, ініційована певними зацікавленими групами», не вплине на стосунки російського та азербайджанського народів.

Переможницею «Євробачення-2013» стала 20-річна представниця Данії Еммілі де Форест з піснею власного написання Only Teardrops («Тільки сльози»), яка заробила 281 бал. Представниця Росії Діна Гаріпова з піснею What If («Що, якщо ...») посіла п'яте місце, набравши 174 бали. Найвищу оцінку в 12 балів Гаріпова поставили 2 країни - Латвія та Естонія.