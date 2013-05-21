Рада в четвер вирішить, чи потрібна їй ТСК для розслідування побиття журналістів

У четвер, 23 травня, Верховна Рада має розглянути проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань порушення прав і свобод громадян України, з питань незаконної діяльності української міліції та нереагування працівниками органів внутрішніх справ на події 18 травня, які відбувалися під час опозиційної акції “Вставай, Україно!”

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що такої домовленості досягнуто під час зустрічі лідерів фракцій з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.

Яценюк наголосив, що ця ТСК також займатиметься питанням побиття журналістів під час акції.

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Він зазначив, що відповідний проект постанови уже внесений на розгляд парламенту. За словами Яценюка, існує домовленість, що завтра комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР має розглянути цей проект постанови, щоб у четвер першим читанням депутати змогли його розглянути.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві відбувалися акція опозиції «Вставай, Україно!» та антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції сталися сутички між прихильниками партії «Свобода» та молодиками у спортивних костюмах.

Також під час мітингу невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Влада Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками "свободівців".