Шановні журналісти!

Запрошуємо Вас на 14-ий Київський фестиваль команд веселих та кмітливих юних пожежних імені Леоніда Телятнікова «Як тебе не спалити, Києве мій?».

Фестиваль відбудеться у суботу 25 травня 2013 року в Центральному парку культури і відпочинку

біля арки «Дружби народів» (вул. Володимирський узвіз, 2)

Початок о 12:00.

Захід включений до програми офіційних заходів святкування «Дня Києва».

Організатори: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Головне управління освіти, науки, молоді та спорту КМДА, за підтримки «Групи компаній «ФОКСТРОТ» та торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому»

В програмі фестивалю:

- Демонстрація сучасної пожежно-рятувальної техніки;

- Виступ оркестру ГУ ДСНС України у м. Києві;

- Конкурс КВК юних пожежних за участі команд, що перемогли у відбіркових зональних турах: «Спалах» зі школи № 294 Деснянського району, «Банзай» з гімназії східних мов №1 Святошинського району, «Антивірус» з гімназії міжнародних відносин №323 Дарницького району;

- Нагородження призерів

- Святковий феєрверк

Ведучі свята – зірки телевізійного шоу «Зірка фест»

Запрошуємо представників ЗМІ до висвітлення Фестивалю!

Проводячи такий Фестиваль, Головне управління ДСНС України в м. Києві та партнери заходу сподіваються привернути увагу громадськості та ЗМІ до проблеми виховання у дітей ще змалку належного та гідного ставлення до безпеки життєдіяльності, а також з метою зменшення кількості пожеж, надзвичайних ситуацій і недопущення загибелі та травмування людей.

Акредитація журналістів до 17:00 24 травня за тел. 272-59-56

або email: press.mns@ukr.net