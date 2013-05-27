Побиття журналістів: Міліція допитала майже 200 осіб
На сьогодні міліція допитала вже понад 180 осіб, зокрема правоохоронців, журналістів та інших присутніх на масових акціях 18 травня у справі про побиття працівників ЗМІ Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив журналістам біля МВС.
За його словами, також у справі про побиття журналістів проведено понад 200 інших процесуальних дій.
“Ви знаєте про те, що одній із осіб оголошувалося про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 ч.2 Кримінального кодексу України, — «Хуліганські дії, вчинені групою осіб», та ст.171 — «Перешкоджання професійній діяльності працівника засобу масової інформації». Особі, якій оголошено про підозру, судом обрано запобіжний захід у вигляді застави — близько 23 тис. грн”, - сказав Татаров.
Крім того, він повідомив, що серед іншого правоохоронці проводять аналіз відеозаписів подій 18 травня, переданих МВС від ЗМІ, і додав, що журналісти можуть продовжувати надавати подібні відеозаписи міліції.
“Є інформація, яка корисна для досудового розслідування”, - додав Татаров, говорячи про проаналізовані відеозаписи.
Довідка: 18 травня в Києві відбувалися акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.
Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.
Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя, які знімали бійку.
Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство.
21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.
22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча голова МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.