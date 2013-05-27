Побиття журналістів: Міліція допитала майже 200 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив журналістам біля МВС.

За його словами, також у справі про побиття журналістів проведено понад 200 інших процесуальних дій.

“Ви знаєте про те, що одній із осіб оголошувалося про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 ч.2 Кримінального кодексу України, — «Хуліганські дії, вчинені групою осіб», та ст.171 — «Перешкоджання професійній діяльності працівника засобу масової інформації». Особі, якій оголошено про підозру, судом обрано запобіжний захід у вигляді застави — близько 23 тис. грн”, - сказав Татаров.

Крім того, він повідомив, що серед іншого правоохоронці проводять аналіз відеозаписів подій 18 травня, переданих МВС від ЗМІ, і додав, що журналісти можуть продовжувати надавати подібні відеозаписи міліції.

“Є інформація, яка корисна для досудового розслідування”, - додав Татаров, говорячи про проаналізовані відеозаписи.

Довідка: 18 травня в Києві відбувалися акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя, які знімали бійку.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.

22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча голова МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.