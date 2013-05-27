Міністр: Україна приєднається до всіх угод МС, які не суперечать зобов’язанням перед ЄС
Україна готова приєднатися до всіх угод Митного союзу, які не суперечать зобов’язанням країни перед ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час виступу на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
“Наша позиція проста: ми приєднаємося до всіх угод Митного союзу, які не суперечать нашим зобов’язанням перед ЄС”, - сказав він.
Міністр зазначив, що сьогодні Україна обговорює меморандум з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, і сподівається отримати статус спостерігача.
У коментарі українським журналістам після завершення засідання міністр зазначив, що головна мета - не інтеграція, а недопущення дезінтеграції передусім у важливих для України сферах, в тому числі космічній та авіабудуванні.