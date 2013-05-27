Міністр: Україна приєднається до всіх угод МС, які не суперечать зобов’язанням перед ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час виступу на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Наша позиція проста: ми приєднаємося до всіх угод Митного союзу, які не суперечать нашим зобов’язанням перед ЄС”, - сказав він.

Міністр зазначив, що сьогодні Україна обговорює меморандум з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, і сподівається отримати статус спостерігача.

У коментарі українським журналістам після завершення засідання міністр зазначив, що головна мета - не інтеграція, а недопущення дезінтеграції передусім у важливих для України сферах, в тому числі космічній та авіабудуванні.