Гончарук пояснив зустріч Януковича та Путіна

Про це заявив керівник Головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук в ефірі ICTV, коментуючи зустріч президентів України та Росії в Сочі.

Він також нагадав, що переговори щодо статусу України у Митному союзі, а також процес переговорів щодо газових питань – два паралельні процеси.

"Це два паралельних процеси. Питання енергетичне завжди стоїть…починаючи з 90-х років. Це один процес, а процес набуття відповідного статусу у відносинах з Митним союзом – це інше. Йдуть вони паралельно", - сказав Гончарук.

Окрім того, він пояснив, що Віктор Янукович зустрічався саме з президентом РФ Володимиром Путіним, бо Росія – лідер у Митному союзі. Однак керівник управління АП зазначив, що Янукович мав зустрічі і з іншими колегами з країн МС.

Вказуючи на функції України, які вона виконуватиме в якості спостерігача у Митному союзі, Гончарук зазначив: "Спостерігати будемо за тим, що там робиться, за тим, що там обговорюється. (Матимемо) вільний доступ до документарно-правової бази і до тих документів, які мають характер внутрішнього обговорення", - цитує Українська правда.

Окрім того, Гончарук додав, що Україна матиме можливість подавати свої пропозиції щодо тих питань, які її турбують та цікавлять, а також мати людину, що представлятиме країну в МС.

Також він додав, що наразі рано говорити про певний пакет угод, які Україна може підписати, приєднавшись до МС, однак зазначив, що всі документи, запропоновані Митним союзом, країна ретельно вивчатиме, в тому числі на сумісність з іншими міжнародними угодами.