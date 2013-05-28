29 травня о 10.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чиновники знищують відомі українські тепличні господарства та відбирають земельні паї працівників".

Мова піде про ситуацію на ДП НДВП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», де в останні роки проводиться примусове скорочення та звільнення працівників, а також повне знищення тепличного господарства. Чиновники пообіцяли кожному працівнику в якості компенсації, надати земельні ділянки, проте ці обіцянки не виконуються, а землі підприємств отримують сторонні особи близькі до високопосадовців країни. На захист своїх прав тисячі звільнених працівників та їх сім'ї оголосять основні вимоги до влади, оприлюднять відкрите Звернення до першого віце-прем’єр міністра України Сергія Арбузова, а одразу після закінчення прес-конференції вийдуть на акцію протесту під КМУ (вул.Грушевського 12/2), де приєднаються до 2 000 мітингувальників. (вул.. Хрещатик, 4 ,конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 063 591 24 39.