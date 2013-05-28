Опозиція пропонує відкрити журналістам доступ на засідання комітетів ВР

Текст законопроекту на сайті ВР відсутній.

Своїм законопроектом Різаненко пропонує відкрити акредитованим журналістам вільний доступ у приміщення парламентських комітетів, куди представники ЗМІ можуть проходити лише з дозволу народних депутатів або апарату Верховної Ради, відзначає газета "КоммерсантЪ - Украина".

"На засіданнях комітетів, як і на засіданнях Верховної Ради, розглядаються законопроекти. Але часто голови комітетів використовують норми закону ("Про комітети Верховної Ради") так, щоб не пускати журналістів на свої засідання, навіть якщо вони є відкритими", - заявив Різаненко.

Відповідно до чинного закону про парламентські комітети, журналісти можуть бути присутніми на засіданнях лише з дозволу керівництва комітету. "На практиці ця норма помилково трактується як дозвільна. Вона суперечить встановленим принципам гласності і відвертості і порушує права представників засобів масової інформації, які закріплені у ст. 25 Закону "Про інформацію", - пояснив автор законопроекту.

Документом пропонується законодавчо закріпити право журналістів бути присутнім на відкритих засіданнях комітетів, а також зняти будь-які дозвільні норми на проведення звукозапису, відеозапису і трансляції засідань.

Втім, відзначає видання, законопроект знімає не всі обмеження для ЗМІ. У Законі "Про комітети Верховної ради" залишається норма про закрите засідання комітету, на якому не мають права бути присутніми журналісти.

"Я не бачу причин, які перешкодили б даному законопроекту стати законом", - упевнений Різаненко.

Представники «Батьківщини» Юрій Стець і «Свободи» Ігор Мірошниченко відзначили, що підтримають даний законопроект.

У свою чергу, представники парламентської більшості не виключають, що законопроект може бути прийнятий. «Не завжди комітети проводять свої засідання у пристосованих для цього приміщеннях. Іноді буває так, що фізично відсутнє місце для представників ЗМІ. Проте щодо іншого, я вважаю, фракція Компартії може підтримати даний законопроект», - заявив виданню народний депутат від КПУ Олександр Голуб.

У Партії регіонів поставилися до ініціативи колег з обережністю. "Я не проти присутності ЗМІ на засіданнях комітетів, проте іноді це може тільки нашкодити вирішенню питання", - сказав голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради Володимир Макеєнко (Партія регіонів). На його думку, передчасне розголошування інформації щодо важливих законопроектів може стати завадою при їх ухваленні більшістю народних депутатів у сесійній залі. "Крім того, засідання деяких комітетів слід проводити в закритому режимі, оскільки йдеться про питання національної безпеки", - відзначив Макеєнко.