Опозиція пропонує відкрити журналістам доступ на засідання комітетів ВР
Нардеп від УДАРу Павло Різаненко зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до Закону "Про комітети Верховної Ради України" (щодо доступу засобів масової інформації на засідання комітетів Верховної Ради України).
Текст законопроекту на сайті ВР відсутній.
Своїм законопроектом Різаненко пропонує відкрити акредитованим журналістам вільний доступ у приміщення парламентських комітетів, куди представники ЗМІ можуть проходити лише з дозволу народних депутатів або апарату Верховної Ради, відзначає газета "КоммерсантЪ - Украина".
"На засіданнях комітетів, як і на засіданнях Верховної Ради, розглядаються законопроекти. Але часто голови комітетів використовують норми закону ("Про комітети Верховної Ради") так, щоб не пускати журналістів на свої засідання, навіть якщо вони є відкритими", - заявив Різаненко.
Відповідно до чинного закону про парламентські комітети, журналісти можуть бути присутніми на засіданнях лише з дозволу керівництва комітету. "На практиці ця норма помилково трактується як дозвільна. Вона суперечить встановленим принципам гласності і відвертості і порушує права представників засобів масової інформації, які закріплені у ст. 25 Закону "Про інформацію", - пояснив автор законопроекту.
Документом пропонується законодавчо закріпити право журналістів бути присутнім на відкритих засіданнях комітетів, а також зняти будь-які дозвільні норми на проведення звукозапису, відеозапису і трансляції засідань.
Втім, відзначає видання, законопроект знімає не всі обмеження для ЗМІ. У Законі "Про комітети Верховної ради" залишається норма про закрите засідання комітету, на якому не мають права бути присутніми журналісти.
"Я не бачу причин, які перешкодили б даному законопроекту стати законом", - упевнений Різаненко.
Представники «Батьківщини» Юрій Стець і «Свободи» Ігор Мірошниченко відзначили, що підтримають даний законопроект.
У свою чергу, представники парламентської більшості не виключають, що законопроект може бути прийнятий. «Не завжди комітети проводять свої засідання у пристосованих для цього приміщеннях. Іноді буває так, що фізично відсутнє місце для представників ЗМІ. Проте щодо іншого, я вважаю, фракція Компартії може підтримати даний законопроект», - заявив виданню народний депутат від КПУ Олександр Голуб.
У Партії регіонів поставилися до ініціативи колег з обережністю. "Я не проти присутності ЗМІ на засіданнях комітетів, проте іноді це може тільки нашкодити вирішенню питання", - сказав голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради Володимир Макеєнко (Партія регіонів). На його думку, передчасне розголошування інформації щодо важливих законопроектів може стати завадою при їх ухваленні більшістю народних депутатів у сесійній залі. "Крім того, засідання деяких комітетів слід проводити в закритому режимі, оскільки йдеться про питання національної безпеки", - відзначив Макеєнко.