1 і 2 червня в Києві відсвяткують Дні Італії в Україні 2013

Торгово-промислова палата Італії в Україні запрошує на святкування Дня Італійської Республіки в м. Києві, організоване Торгово-промисловою палатою Італії в Україні

Офіційна підтримка: посольство Італії в Україні

Генеральний партнер: UniCredit Bank

Партнери: Ferrero, Salini, Міжнародні Авіалінії України, Івеко

Інформаційний спонсор: Пресском

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ:

1 червня, «Український дім», вул. Хрещатик, 2

11:00 Виставка італійських шедеврів

Виставку відкриває Посол Італії в Україні Фабріціо Романо та президент Торгово-промислової палати Італії в Україні Мауріціо Карневале.

Вхід вільний.

12:00 Відкриття арт-території Академія Варр

Група учнів шкіл мистецтв під керівництвом італійського художника Вітторіо Варр протягом 2 днів створять 4 спільні роботи. Засоби, отримані від продажу цих робіт, підуть на благодійні цілі.

Вхід вільний.

14:00 Семінари смаків

Компанії-виробники високоякісних продуктів з Італії познайомлять відвідувачів з італійською Еногастрономією. Пасти, прошутто, ковбасні вироби, шинка, хліб, кондитерські вироби, пармезан, бальзамічний оцет, соуси, вина, ексклюзивне пиво, кава.

Спробуй Італію на смак!

Вхід за попередньою реєстрацією.

15:00 Made In Italy

Презентація проектів Торгово-промислової палати Італії в Україні, спрямованих

на просування продукції та послуг італійських компаній у сфері туризму, виробництва

продуктів харчування, сільського господарства.

Вхід за попередньою реєстрацією.

2 червня, вул. Хрещатик (початок - з боку Бессарабської площі).

11:00 Парад італійського автодизайну

Автомобілі та мотоцикли відомих італійських марок Феррарі, Мазераті, Ламборгіні,

Дукаті проїдуть центральною вулицею Києва. Парад закриває супер-вантажівка Івеко,

переобладнаний під сцену, на якій під час параду відбудеться концерт італійської музики.

Вхід вільний.

Подробиці на сайті Торгово-промислової палати Італії в Україні:

http://www.ccipu.org/index.php/uk/evidenza-uk/5021-1-2

З усіх питань просимо звертатися в Торгово-промислову палату Італії в Україні.

Контакти: Ірина Павловська, тел. 097 385 0701

mailto:iryna.pavlovska@ccipu.org

http://www.ccipu.org/