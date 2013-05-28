1 і 2 червня в Києві відсвяткують Дні Італії в Україні 2013
Торгово-промислова палата Італії в Україні запрошує на святкування Дня Італійської Республіки в м. Києві, організоване Торгово-промисловою палатою Італії в Україні
Офіційна підтримка: посольство Італії в Україні
Генеральний партнер: UniCredit Bank
Партнери: Ferrero, Salini, Міжнародні Авіалінії України, Івеко
Інформаційний спонсор: Пресском
РОЗКЛАД ЗАХОДІВ:
1 червня, «Український дім», вул. Хрещатик, 2
11:00 Виставка італійських шедеврів
Виставку відкриває Посол Італії в Україні Фабріціо Романо та президент Торгово-промислової палати Італії в Україні Мауріціо Карневале.
Вхід вільний.
12:00 Відкриття арт-території Академія Варр
Група учнів шкіл мистецтв під керівництвом італійського художника Вітторіо Варр протягом 2 днів створять 4 спільні роботи. Засоби, отримані від продажу цих робіт, підуть на благодійні цілі.
Вхід вільний.
14:00 Семінари смаків
Компанії-виробники високоякісних продуктів з Італії познайомлять відвідувачів з італійською Еногастрономією. Пасти, прошутто, ковбасні вироби, шинка, хліб, кондитерські вироби, пармезан, бальзамічний оцет, соуси, вина, ексклюзивне пиво, кава.
Спробуй Італію на смак!
Вхід за попередньою реєстрацією.
15:00 Made In Italy
Презентація проектів Торгово-промислової палати Італії в Україні, спрямованих
на просування продукції та послуг італійських компаній у сфері туризму, виробництва
продуктів харчування, сільського господарства.
Вхід за попередньою реєстрацією.
2 червня, вул. Хрещатик (початок - з боку Бессарабської площі).
11:00 Парад італійського автодизайну
Автомобілі та мотоцикли відомих італійських марок Феррарі, Мазераті, Ламборгіні,
Дукаті проїдуть центральною вулицею Києва. Парад закриває супер-вантажівка Івеко,
переобладнаний під сцену, на якій під час параду відбудеться концерт італійської музики.
Вхід вільний.
Подробиці на сайті Торгово-промислової палати Італії в Україні:
http://www.ccipu.org/index.php/uk/evidenza-uk/5021-1-2
З усіх питань просимо звертатися в Торгово-промислову палату Італії в Україні.
Контакти: Ірина Павловська, тел. 097 385 0701
mailto:iryna.pavlovska@ccipu.org