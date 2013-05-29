У МЗС Чехії здивовані «наїздом» Кузьміна

Про це заявила прес-секретар МЗС Чехії Йогана Ґрогова, повідомляє чеське видання iHNED.cz.

"Міністерство закордонних справ пояснення першого заступника генерального прокурора України Кузьміна взяло до відома зі здивуванням і вірою, що це жодним чином не має відношення до Чеської Республіки", - зазначила Ґрогова у коментарі виданню.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 28 травня інтерв’ю журналу «Форбс Україна» перший заступник генерального прокурора України Кузьмін заявив, що Президента України Віктора Януковича хотіли звинуватити в організації вбивства в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

«Ні для кого не секрет, що, приміром, у Чехії, яка надала політичний притулок деяким нашим громадянам, проводилися заходи з дискредитації української влади та особисто Президента України», - сказав він.

За словами Кузьміна, під виглядом політичного притулку людям надали майданчик для фальсифікації матеріалів слідства.

Нагадаємо, у січні 2011 року Чехія надала політичний притулок колишньому міністру економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдану Данилишину, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про завдання матеріальних збитків державі. Данилишина було оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Також політичний притулок у Чехії в січні 2012 року отримав чоловік екс-прем'єр-міністра Олександр Тимошенко.