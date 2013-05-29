30 травня у Вінниці Вілкул проведе виїзне засідання колегії Міністерства регіонального розвитку

30 травня 2013 року в м. Вінниця під головуванням віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула відбудеться виїзне засідання колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

• Будуть підбиті підсумки виконання завдання з розробки містобудівної документації і актуалізації генеральних планів населених пунктів, а також розвитку житлового будівництва у першому кварталі 2013 року

• Будуть опрацьовані питання з модернізації місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку територій

• Будуть визначені завдання з підготовки житлово-комунального господарства до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років

Колегія відбудеться у Вінницькій облдержадміністрації (вул. Соборна, 70).

У рамках робочої поїздки до Вінницької області Олександр Вілкул вручить свідоцтва на квартири 24 вінницьким родинам у новому будинку мікрорайону «Академічний», який збудовано за Державною програмою «Доступне житло».

Після урочистостей відбудеться підхід до преси віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула (Вінницький район, с. Бохонники, вул. Миколаївська, 16, будинок №1).

Олександр Вілкул проведе нараду з питань розвитку мережі центрів адміністративних послуг та перевірить роботу «Прозорого офісу» у Вінниці (вул. Соборна, 59).

На «Вінницяоблводоканал» Олександр Вілкул проведе нараду з питань модернізації житлово-комунального господарства, зокрема, мережі водопостачання (Вінниця, вул. Київська, 173).

Акредитація ЗМІ до 18:00 29 травня 2013 року за телефонами:

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