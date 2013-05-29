Радник Януковича: Україна надалі розраховує на формат «3+1» з МС

"Віктор Федорович сказав, що стосунки з Митним союзом на тих умовах, які там існують – статут, Євразійська комісія як виконавчий орган - не влаштовують нашу державу. Ми можемо розглядати питання як 3+1. І ми 2 роки послідовно відстоювали свою позицію", - сказав радник.

За його словами, підписання Україною Меморандуму про участь у Митному союзі "ні про що не каже" і не означає вступу до Євразійського союзу, повідомляє Українська правда.

Як відомо, раніше президент Віктор Янукович заявив, що меморандум про отримання Україною статусу спостерігача в Митному союзі буде підписаний 31 травня в Білорусі.