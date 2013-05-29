Радник Януковича: Україна надалі розраховує на формат «3+1» з МС
22:51, 29 травня 2013Політика
402 0
Україна все ще сподівається на співробітництво з Митним союзом у форматі "3+1". Про це заявив радник президента України Віктор Зубанов в ефірі 5 каналу.
Зубанов: Підписання Меморандуму ні про що не каже
"Віктор Федорович сказав, що стосунки з Митним союзом на тих умовах, які там існують – статут, Євразійська комісія як виконавчий орган - не влаштовують нашу державу. Ми можемо розглядати питання як 3+1. І ми 2 роки послідовно відстоювали свою позицію", - сказав радник.
За його словами, підписання Україною Меморандуму про участь у Митному союзі "ні про що не каже" і не означає вступу до Євразійського союзу, повідомляє Українська правда.
Як відомо, раніше президент Віктор Янукович заявив, що меморандум про отримання Україною статусу спостерігача в Митному союзі буде підписаний 31 травня в Білорусі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter