У квітні українці зменшили борг за компослуги на 7,6%

За даними Держстату, зменшення обсягів заборгованості спостерігалося в усіх регіонах України. А середній термін заборгованості становив 3 місяці.

При цьому середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у квітні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 9,8% - до 356 грн, з урахуванням середнього показника спожитої електроенергії на рівні 150 кВт/год.

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Як повідомив Держстат, у січні-квітні 2013 року українці сплатили за ЖКП 16,8 млрд грн, що становить 98,7% нарахованих за цей період сум.

«Серед регіонів найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги зафіксовано у Закарпатській, Львівській, Сумській і Черкаській областях (104,4-112,2%), найнижчий – у Харківській, Волинській областях і АРК (92,9-94,5%)», - зазначається у повідомленні.

При цьому у січні-квітні 2013 року було підписано 27,2 тис. договорів про погашення реструктурованої заборгованості на загальну суму 93,5 млн грн, причому сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 56,8 млн. грн. У цілому по Україні з 2003 року було підписано 3,18 млн таких договорів на суму 2,86 млрд грн. Сума платежів по ним становила майже 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги збільшилася у березні 2013 року порівняно з лютим на 2,8%, досягнувши 13,9 млрд грн.