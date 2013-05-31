Вілкул проведе нараду з питань активізації співпраці органів влади із земляцтвами України

Шановні колеги!

31 травня 2013 року під головуванням віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула відбудеться нарада з питань активізації співпраці центральних і регіональних органів влади з земляцтвами України.

У нараді візьмуть участь міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник, міністр промислової політики Микола Короленко, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, а також народні депутати, члени земляцтв та громадськість.

Наразі в Україні діє 24 регіональних земляцтва, з яких 12 мають статус «міжнародної громадської організації». Товариства земляків підтримують тісні зв'язки із об'єднаннями вихідців із своїх регіонів, які проживають у США, Канаді, Росії, Білорусії, Польщі та багатьох інших країнах.

Місце проведення: Державна резиденція, вул. Грушевського, 22.

Початок заходу о 16:00.

Акредитація ЗМІ до 14:30 31 травня 2013 року за телефонами: (098) 376 49 35 та (050) 938 12 43.