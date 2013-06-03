Третина киян підтримали акцію опозиції (опитування)

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування, проведеного у столиці соціологічною групою «Рейтинг».

Так, за даними опитування, третина киян позитивно оцінили акцію опозиції, чверть – нейтрально, водночас кожен п’ятий – негативно. Стільки ж нічого не знали про проведену акцію.

У свою чергу, кожен десятий респондент позитивно оцінив антифашистську акцію, кожен п’ятий – нейтрально. При цьому понад 40% оцінили її негативно, а чверть нічого про неї не знали.

Найбільш позитивно оцінили акцію опозиції прихильники ВО «Свобода» (57%). У травні найбільш відчутно зросли рейтинги саме «Свободи».

В свою чергу, прихильники «УДАРу» менш позитивно (36%) сприйняли акцію опозиції, ніж прихильники «Батьківщини» (49%). 40% прихильників КПУ та Партії регіонів оцінили акцію опозиції негативно.

Акцію «В Європу без фашистів» відносно позитивно оцінили лише прихильники Партії регіонів (51%). Найбільш негативно поставилися до неї прихильники ВО «Свобода» і «Батьківщини» (70%).

Як зазначають соціологи, результати опитування свідчать, що найбільш поінформованими про акції 18 травня у столиці виявилися старші люди, водночас третина молоді нічого не знала про акцію опозиції, а понад 40% – про акцію Партії регіонів. Найбільшу підтримку обидві акції отримали також переважно серед людей старшого віку.