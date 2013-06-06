На Дніпропетровщині меру-«регіоналу» висловили недовіру
Депутати Марганецької міськради висловили недовіру меру-«регіоналу».
Депутати Марганецької міської ради (Дніпропетровська область) висловили недовіру меру міста, голові міської організації Партії регіонів Олегу Бідняку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної організації ВО «Свобода» з посиланням на депутата Марганецької міської ради Михайла Передрієнка.
У міській раді УНІАН підтвердили факт висловлення недовіри меру вчора, 5 червня, на позачерговій сесії.
Депутати вирішили достроково усунути Бідняка з посади з мотивацією, що мер «не забезпечує здійснення наданих йому повноважень». Зокрема, на сесії йшлося про порушення при проведенні тендера на пасажирські перевезення у Марганці, переможцем якого на більшості маршрутів стала компанія, «власником якої є заступник міського голови».
Також, згідно з повідомленням ВО «Свобода», депутати звинуватили мера Марганця у розкраданні бюджетних коштів через комунальне підприємство «Міськкомунгосп». Як встановила тимчасова депутатська комісія, за два роки, після зміни керівництва КП «Міськкомунгосп», ініційованого Бідняком, борг підприємства зріс з 1 млн грн до 4 млн грн. Комісія виявила також інші зловживання, про які було оголошено на сесії.
Депутати висловили недовіру меру Марганця шляхом таємного голосування, 24 голосами з 27.
У Марганецькій міській раді більшість голосів має Партія регіонів.