На Дніпропетровщині меру-«регіоналу» висловили недовіру

Депутати Марганецької міської ради (Дніпропетровська область) висловили недовіру меру міста, голові міської організації Партії регіонів Олегу Бідняку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної організації ВО «Свобода» з посиланням на депутата Марганецької міської ради Михайла Передрієнка.

У міській раді УНІАН підтвердили факт висловлення недовіри меру вчора, 5 червня, на позачерговій сесії.

Депутати вирішили достроково усунути Бідняка з посади з мотивацією, що мер «не забезпечує здійснення наданих йому повноважень». Зокрема, на сесії йшлося про порушення при проведенні тендера на пасажирські перевезення у Марганці, переможцем якого на більшості маршрутів стала компанія, «власником якої є заступник міського голови».

Також, згідно з повідомленням ВО «Свобода», депутати звинуватили мера Марганця у розкраданні бюджетних коштів через комунальне підприємство «Міськкомунгосп». Як встановила тимчасова депутатська комісія, за два роки, після зміни керівництва КП «Міськкомунгосп», ініційованого Бідняком, борг підприємства зріс з 1 млн грн до 4 млн грн. Комісія виявила також інші зловживання, про які було оголошено на сесії.

Депутати висловили недовіру меру Марганця шляхом таємного голосування, 24 голосами з 27.

У Марганецькій міській раді більшість голосів має Партія регіонів.