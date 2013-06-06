Янукович в Белграді поклав вінок до Пам’ятника невідомому герою (фото)
22:20, 06 червня 2013Політика
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Янукович поклав квіти до Пам’ятника невідомому герою в Белграді.
Янукович поклав вінок/ Фото прес-служби президента
Президент України Віктор Янукович поклав квіти до Пам’ятника невідомому герою в Белграді.
Янукович вшанував героїв Першої світової війни / Фото прес-служби президента
Як повідомляє прес-служба Президента, після церемонії глава Української держави зробив запис у Книзі пам’яті.
Монумент побудований у 1938 році в пам’ять про загиблих під час Першої світової війни.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович прибув сьогодні з офіційним візитом до Республіки Сербія. Візит відбувається на запрошення Президента цієї країни Томіслава Ніколича.
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