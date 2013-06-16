Проти Власенка поновили кримінальну справу (фото)

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, виклавши копії ухвали Печерського райсуду м. Києва, відповідно до якої, Сергію Власенку загрожує до трьох років в’язниці або від 286 750 до 573 500 гривень штрафу за невиконання рішення суду (ч.1 ст.382 КК України).

Свій пост Окунська підписала: "Ніяких емоцій, тільки факти". Також у коментарях вона стверджує, що в Україні відсутня культура батьківства, що й стало причиною такої ситуації.

Нагадаємо, в 2011 році Наталя Окунська подала позов до С.Власенко про сплату аліментів – 25% від усіх видів його заробітку на утримання доньки Поліни, починаючи з дня подачі позову і до повноліття дитини. Окунська заявляла, що ні вона, ні діти не отримали від Власенка «ні копійки».

Крім цього, Окунська вирішувала в суді питання про розподіл спільного майна. Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, екс-депутат повинен був виплатити 137 тис. гривень. З цієї суми 125 тис. становив борг Окунській та 12,5 тис. – виконавчий збір. Також вона мала намір відсудити у С.Власенка половину будинку, вартість якого в сотні разів перевищує дохід депутата.

Вже в березні 2013 року кримінальне провадження за заявою Наталії Окунської про невиконання рішення суду Сергієм Власенком було закрито за відсутності складу злочину. Саме його поновлено рішенням Печерського райсуду.