Кличко випередив Януковича в рейтингу (опитування)

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому за лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка проголосували б 9,5% виборців, за лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 5,8%, за лідера КПУ Петра Симоненка - 3,7%.

У КМІС відзначають, що порівняно з червнем 2012 року збільшилася електоральна підтримка Кличка – на 7% і Тягнибока – на 3%. За цей час електоральна підтримка Януковича зменшилася на 3%, Яценюка – на 2%, Симоненка – на 1%.

Проти всіх проголосували б 18,1%, важко було відповісти 15,8% респондентів. Не братимуть участі у виборах 13,5%.

Електоральна підтримка Кличка за регіональним розподілом сконцентрована у центральному та західному регіонах (по 23% у кожному). У південному регіоні за нього готові проголосувати 10%, а в східному – 6% населення.

Електоральна підтримка Януковича, як і раніше, сконцентрована у східному (26%) та південному (21%) регіонах. У центральному регіоні його підтримують 7% населення, у західному – 5%.

Яценюка підтримують 18% жителів західного регіону, 12% – центрального, 5% – південного та 4% – східного регіонів.

Тягнибока підтримують 12% жителів західного регіону, 8% – центрального, 2% – східного та 1% – південного регіонів.

Симоненка найбільше підтримують у південному (6%) та східному (5%) регіонах. У центральному регіоні його підтримують більше 2% населення, а у західному – менше 2%.

Опитування проводилося 21-30 травня. Всього опитано 2030 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.