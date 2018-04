”Донецька мафія” зайняла третє місце

Завершився літературний конкурс Краща українська книга, запроваджений журналом Кореспондент, що стартував у березні 2006 року. Переможців визначило експертне журі шляхом голосування. Ними стали: у номінації Белетристика

1-е місце: Тарас Прохасько, З цього можна зробити кілька оповідань

2-е місце: Cергій Жадан, Anarchy in the Ukr

3-є місце: Любко Дереш, Архе

у номінації Документалістика

1-е місце: Оксана Забужко, Let My People Go

2-е місце: Данило Яневський, Хроніка "помаранчевої" революції

3-є місце: Сергій Кузін, Донецька мафія. Антологія

Костянтин Стогній, Кримінал

Лауреати отримають подарунки і грошові премії у розмірі 5 000 грн. за кожне 1-е місце і по 1 500 грн. за кожне 2-е і 3-є. Оскільки книги Сергія Кузіна і Костянтина Стогнія набрали однакову кількість балів, автори ділять 3-є місце в номінації Документалістика і премію, що передбачена за нього.

Наступний конкурс Краща українська книга пройде на початку 2007 року.